Aquarium Pula, il più grande acquario della Croazia, ottiene la certificazione di sostenibilità di Friend of the Sea per i suoi eccezionali sforzi nella conservazione marina.

Le esperienze in acquario offrono un’opportunità unica per il pubblico, non solo come impegno tangibile con la vita marina, ma anche per costruire un legame emotivo agli animali, contribuendo in definitiva a sforzi di conservazione più ampi. Riconoscendo questa opportunità cruciale per creare sostegno pubblico, Friend of the Sea ha avviato la certificazione Sustainable Aquaria per riconoscere gli acquari che promuovono la conservazione marina.

Per ottenere la certificazione Friend of the Sea, gli acquari non devono solo soddisfare una solida politica sostenibile, la gestione dei rifiuti e la responsabilità sociale, ma anche impegnarsi a mostrare informazioni scientifiche complete relative a ciascuna specie ospitata, oltre a offrire corsi educativi annuali ai suoi visitatori. La certificazione garantisce inoltre che gli acquari soddisfino i più elevati standard di benessere animale e previene la cattività dei mammiferi, salvo eccezioni speciali.

Aquarium Pula risiede in un edificio austro-ungarico di 130 anni che si affaccia su viste mozzafiato sullo storico porto di Pula, in una posizione conveniente per apprezzare appieno la bellezza del mare. L’ex fortezza ora è ricca di vita marina che si trova principalmente nel Mare Adriatico, nei laghi e nei fiumi croati, ma anche nei mari di tutto il mondo.

Aquarium Pula è nato come un’impresa privata a conduzione familiare lanciata dalla biologa Milena Mičić nel 2000, che ora è cresciuta fino a diventare il più grande acquario della Croazia. “L’acquario vanta una delle esposizioni più diverse della vita mediterranea in Europa, oltre a numerose mostre tropicali esposte su un’area di oltre 3000 metri quadrati”, ha affermato la Dott.ssa Mičić, direttrice dell’acquario.

La Dott.ssa Mičić ha lanciato l’acquario, con la conservazione marina alla base delle attività principali, che oggi è ampiamente riconosciuto per la sua esperienza acquatica di alta qualità, ma anche per la sua vigorosa ricerca ed educazione ambientale. Aquarium Pula pone una forte enfasi sul turismo educativo, organizzando una serie di attività e seminari intesi ad attirare la consapevolezza sulla moltitudine di minacce che l’oceano deve affrontare e sulla biologia della conservazione.

Aquarium Pula ha ricevuto una travolgente attenzione positiva da parte dei media per il suo coinvolgimento in numerosi programmi di conservazione in corso. I più significativi sono: The Marine Turtle Rescue Center e The Noble Pen Shell Sanctuary, entrambi riconosciuti dal governo croato. Dal 2001, Aquarium Pula ha salvato, riabilitato e restituito più di 180 tartarughe marine. È stato inoltre elogiato congiuntamente in collaborazione con il governo croato e altri partner (parchi nazionali, università, enti pubblici, ONG) per la conservazione delle Pinna nobilis, un bivalve in grave pericolo di estinzione dopo uno dei disastri patogeni più implacabili che lo ha portato sull’orlo dell’estinzione.

Aquarium Pula è stato riconosciuto e ha ottenuto la certificazione Friend of the Sea Sustainable Aquaria per le attività e gli sforzi mostrati per la conservazione marina, così come per il benessere degli animali, le politiche interne di sostenibilità e la gestione dei rifiuti.

L’acquario AquaRio in Brasile, Lake District Coast Aquarium nel Regno Unito e Aquarium Rubrum, in Sardegna, hanno ricevuto la certificazione Friend of the Sea. Friend of the Sea continua a invitare apertamente gli acquari che vantano una vigorosa politica e formazione sostenibile a richiedere la certificazione per contribuire a plasmare comportamenti più attenti all’ambiente nella società in generale.