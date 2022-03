Timori di armi biologiche in Ucraina: sessione di addestramento dell’Esercito tedesco in Lettonia – FOTO

MeteoWeb

Mentre si rincorrono le accuse e controaccuse tra Russia, Ucraina e Usa sull’esistenza di biolaboratori in Ucraina con programmi di ricerca per la creazione di armi chimiche e biologiche, la Germania si sta preparando ad uno scenario non convenzionale.

L’Esercito tedesco, infatti, ha rilasciato foto di una sessione di addestramento dell’unità delle Forze di Difesa appartenente a un gruppo tattico della NATO dispiegato in Lettonia, nel timore che i russi utilizzino armi chimiche o biologiche in Ucraina.

