Arriva a Torino la “Quantum Night”, l’evento dedicato alle tecnologie quantistiche

Lunedì 28 marzo, alle 20 presso la casa di produzione audio-video torinese RKH Studio (via Carlo Allioni 3, Torino) si terrà la Quantum Night, l’evento dedicato al mondo della meccanica quantistica e alle sue applicazioni. La serata è organizzata dall’Università di Torino e dall’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, in collaborazione con RKH, nell’ambito delle Italian Quantum Weeks (26 marzo – 31 maggio 2022), la rassegna promossa da scienziati, divulgatori ed educatori con lo scopo di far conoscere meglio il mondo dei quanti e le opportunità che la rivoluzione quantistica sta per portare.

Durante la serata, dalle ore 21 alle ore 22, si terrà la puntata di Ovo Sodo podcast, prodotto da RKH, dedicata alle tecnologie quantistiche. I due presentatori, Jack e Lo Smilzo, accompagnati da Jordi Manuello, post-doc in neuroscienze dell’Università di Torino e consulente tecnico-scientifico di Uovo Sodo, dialogheranno con due esperti del settore: Paolo Olivero, docente del Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino e Ivano Ruo Berchera, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, i quali condivideranno le loro esperienze di ricerca in questo campo.

La puntata del podcast sarà fruibile in presenza, per tutti coloro che parteciperanno fisicamente all’evento e, in contemporanea, sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma Twitch, sul canale JackeLoSmilzo. L’ingresso all’evento sarà libero e gratuito, con prenotazione obbligatoria da effettuare tramite modulo google, i posti saranno a disponibilità limitata.

La meccanica quantistica, l’insieme delle leggi che regolano il mondo degli atomi e delle particelle elementari, ha sconvolto il nostro modo di concepire la realtà con le sue affascinanti bizzarrie. Le tecnologie quantistiche, basate sull’uso della meccanica quantistica nelle applicazioni della vita quotidiana, stanno portando una nuova rivoluzione tecnologica che dobbiamo imparare a comprendere e gestire.