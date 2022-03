Assenza di piogge e vento forte: elevato rischio di incendi boschivi in Alto Adige

MeteoWeb

A causa della persistente siccità, in Alto Adige il rischio di incendi boschivi è in aumento. Ai sensi della legge forestale provinciale è vietato, senza eccezioni, accendere fuochi, gettare sigarette o fiammiferi a una distanza di sicurezza inferiore a 20 metri dal bosco. Questo vale soprattutto per il prossimo fine settimana, quando in Val Venosta e nel Burgraviato si celebra l’antica usanza del lancio dei dischi ardenti e del “Holepfannfeuer”. Per proteggere le foreste e l’ambiente circostante, il Servizio forestale provinciale invita la popolazione a rispettare il divieto. “Contiamo sulla necessità di evitare qualsiasi comportamento a rischio che possa causare un incendio boschivo”, sottolinea l’assessore provinciale competente Arnold Schuler.

Sui versanti esposti al sole lo strato di humus e tutto lo strato erboso compresi cespugli e piante sono disseccati; la situazione si presenta meno grave nelle zone in ombra. In caso di avvistamento di incendi boschivi, occorre avvertire immediatamente il Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano. Gli incendi devono essere segnalati immediatamente tramite il numero telefonico di emergenza 112. Se l’uso improprio del fuoco provoca un incendio boschivo, oltre alle sanzioni amministrative, i responsabili possono incorrere anche in sanzioni civili e penali.

Ulteriori informazioni sui comportamenti da tenere in caso di incendio sono a disposizione sul web del Servizio forestale all’indirizzo www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/servizio-forestale-forestali/default.asp.