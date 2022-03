Gli astronauti russi sulla ISS e il particolare delle tute gialle e blu

MeteoWeb

Ieri sera, 3 cosmonauti russi sono saliti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dopo un viaggio di 3 ore sulla capsula Soyuz MS-21, il primo lancio spaziale russo dall’inizio dell’invasione in Ucraina. C’era molta attesa per vedere come i 3, Oleg Artemyev, Denis Matveev e Sergey Korsakov, sarebbero stati accolti a bordo ma non ci sono state sorprese. I 7 astronauti già presenti sull’ISS (4 astronauti della NASA, due russi e un tedesco dell’ESA) hanno accolto i colleghi con sorrisi e abbracci.

Un particolare dei 3 nuovi coinquilini dell’avamposto spaziale, però, ha catturato l’attenzione dei social media: Artemyev, Matveev e Korsakov sono entrati nella ISS indossando tute di colore giallo e blu, i colori della bandiera ucraina. I tre erano partiti ieri sera da Baikonour, in Kazakistan, con tute bianche o blu ma all’arrivo sulla ISS erano vestiti in giallo, con strisce blu. Ma questa potrebbe non essere stata una dimostrazione di sostegno al popolo ucraino, come molti hanno immaginato.

Diversi ex astronauti della NASA, tra cui Scott Kelly e Terry Virts, hanno twittato sulle tute gialle con accenti blu, presumendo che fossero intese come una dimostrazione di sostegno all’Ucraina. Ma gli stessi cosmonauti russi non hanno detto nulla che implicasse che le tute fossero una dichiarazione politica.

Dopo essere salito a bordo della Stazione Spaziale e aver fatto una videochiamata con la Terra, ad Artemyev è stato chiesto delle tute durante una trasmissione di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa. “Era arrivato il nostro turno di scegliere un colore. Ma, in effetti, avevamo accumulato molto materiale giallo, quindi dovevamo usarlo. Dunque è per questo che abbiamo dovuto indossare il giallo“, ha detto l’astronauta, secondo quanto riporta AP.

Eric Berger, reporter spaziale di Ars Technica, ha affermato che le tute spaziali generalmente vengono prelevate e imballate mesi prima di una missione, ma che era possibile che i cosmonauti le avessero portate di nascosto.

Jonathan McDowell, astronomo dell’Harvard Center for Astrophysics, ha osservato, invece, che il giallo e il blu sono anche i colori usati dall’Università Bauman di Mosca, frequentata da tutti e tre i cosmonauti.

Roscosmos ha smentito che i suoi cosmonauti abbiano indossato uniformi con i colori dell’Ucraina. “Qualche volta il giallo è semplicemente giallo”, ha riferito il servizio stampa di Roscosmos. “Le uniformi del nuovo equipaggio sono fatte con i colori dell’emblema dell’Università tecnica statale moscovita N. E. Bauman, nella quale si sono laureati i tre cosmonauti. Vedere la bandiera ucraina dappertutto e in tutto è da pazzi“, ha continuato il servizio stampa.