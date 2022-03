Astronomia: un imperdibile trio di pianeti e la Luna del Verme tra gli eventi più importanti di marzo

MeteoWeb

Le lunghe notti invernali ci saluteranno presto mentre le stagioni tornano a favore di giornate più lunghe nell’emisfero settentrionale dopo l’imminente equinozio di primavera. Sebbene le notti stiano diventando gradualmente più brevi, ci sono ancora alcuni interessanti eventi astronomici da guardare nel cielo, tra cui una “riunione” di pianeti molto noti e una luna piena a “tema primaverile”. Ecco i principali eventi astronomici da non perdere nel mese di marzo 2022.

17-18 marzo: Luna piena del Verme

Man mano che le giornate si allungano e le temperature aumentano progressivamente, ci sono cambiamenti nell’ambiente, dallo scioglimento della neve alle piante che germogliano. La Luna piena di questo mese deve il suo nome ad alcuni di questi cambiamenti, in particolare relativi ad un animale. Secondo l’Almanacco dell’Agricoltore, la Luna piena di marzo è chiamata Luna del Verme poiché i lombrichi iniziano a emergere quando il terreno si scioglie e la temperatura del suolo aumenta.

Altri nomi per la Luna piena di marzo includono anche Luna piena dell’Oca, Luna piena del Corvo per il gracchiare dei corvi che segna la fine dell’inverno, oppure Luna piena della Crosta a causa della copertura nevosa che si incrostava sciogliendosi di giorno e congelando nuovamente di notte. Infine, un’altra variazione è quella della Luna piena della Linfa, che segnava il momento in cui incidere gli aceri per estrarne la linfa.

20 marzo: Equinozio di primavera

Appena tre giorni dopo la Luna piena del Verme, l’inverno volgerà ufficialmente al termine con l’arrivo dell’equinozio di primavera. L’equinozio di primavera segna l’inizio ufficiale della primavera astronomica a nord dell’equatore, che quest’anno avverrà domenica 20 marzo alle 16:33 (ora italiana). La primavera meteorologica, invece, è iniziata oggi, 1 marzo.

Nel giorno dell’equinozio, ogni luogo del mondo sperimenterà circa 12 ore di luce diurna e 12 ore di notte. Dopo il passaggio dell’equinozio, i giorni saranno più lunghi delle notti nell’emisfero settentrionale (il contrario nell’emisfero australe).

Fine marzo: Trio di pianeti nel cielo mattutino

La fine di marzo sarà un ottimo momento per una sveglia un po’ prima del normale per ammirare un eccezionale trio di pianeti. Venere, Saturno e Marte “si riuniranno” nel cielo meridionale circa un’ora prima dell’alba. Venere sarà il più luminoso dei tre, Marte sarà sulla destra e brillerà con una sfumatura arancione mentre Saturno sarà il punto più debole tra gli altri due pianeti.

Non sarà necessario alcun telescopio per godersi il trio celeste, ma saranno necessarie condizioni di cielo limpido, senza nuvole. Lo spettacolo continuerà fino all’inizio di aprile con Saturno e Marte che appariranno incredibilmente vicini l’uno all’altro le mattine di lunedì 4 e martedì 5 aprile.