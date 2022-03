Benzina e gasolio, prezzi alle stelle: ecco l’app virale per la caccia ai distributori meno cari

MeteoWeb

Le compagnie hanno effettuato oggi un nuovo giro di rialzi sui prezzi raccomandati: Eni sale di 8 centesimi su benzina e diesel, Q8 e Tamoil salgono di 6 cent sulla verde e di 8 cent sul diesel, mentre Ip sale di 5 cent sulla benzina e di 8 sul diesel.

I prezzi praticati dei due carburanti, di conseguenza, continuano a registrare netti aumenti: la media del diesel servito viaggia verso i 2,1 euro/litro, mentre si avvicina ai 2 euro nella modalità self (già raggiunti in alcuni distributori). La verde continua a salire ed è ormai stabile sopra i 2,1 euro nel rifornimento con servizio.

Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi Carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self vola a 2,048 euro/litro (ieri 2,010), con i diversi marchi compresi tra 2,039 e 2,076 euro/litro (no logo 2,013). Il prezzo medio praticato del diesel self sale a 1,966 euro/litro (ieri 1,910) con le compagnie posizionate tra 1,932 e 2,040 euro/litro (no logo 1,955). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato cresce a 2,154 euro/litro (ieri 2,126) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 2,121 e 2,252 euro/litro (no logo 2,053). La media del diesel servito schizza a 2,074 euro/litro (ieri 2,032) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,082 e 2,131 euro/litro (no logo 1,991). I prezzi praticati del Gpl registrano leggeri assestamenti all’insù e vanno da 0,863 a 0,883 euro/litro (no logo 0,861). Infine, il prezzo medio del metano auto è in crescita e si posiziona tra 1,901 e 2,077 (no logo 2,062).

E’ in corso da giorni la corsa dei clienti ai distributori meno cari: tra le app più utilizzate c’è Prezzi Benzina, diventata ormai virale, per trovare al volo le stazioni di servizio più economiche nelle vicinanze.