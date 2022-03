Biden è a Rzeszow, al confine Polonia-Ucraina. Mistero su atterraggio di emergenza del presidente polacco Duda

MeteoWeb

L’aereo che portava il presidente polacco Andrzej Duda a incontrare il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nell’est del Paese è dovuto rientrare a Varsavia ed effettuare un atterraggio di emergenza. Secondo le dichiarazioni del consigliere di Duda, Jakub Kumoch, all’agenzia di stampa Pap, il presidente polacco non ha corso alcun pericolo. Biden dovrebbe ascoltare direttamente le truppe statunitensi di stanza vicino al confine tra Polonia e Ucraina durante la sua visita.

Intanto Biden ha cambiato programma per il mancato arrivo del presidente Duda, ed è già giunto nella caserma di Rzeszow che ospita le truppe della 82ª divisione aviotrasportata Usa, impegnate nel rafforzamento del fianco orientale della Nato. Il commander in chief ha stretto le mani di diversi soldati e si è intrattenuto a chiacchierare con loro. Successivamente Biden parteciperà al previsto briefing sulla crisi umanitaria ucraina in cui ci saràanche il presidente polacco, Andrzej Duda, che intanto è riuscito ad arrivare a Rzeszow, città polacca al confine con l’Ucraina, con un aereo di riserva. Secondo le prime frammentarie informazioni, infatti, l’atterraggio d’emergenza a Varsavia era legato a un guasto al velivolo. Ma non ci sono stati ulteriori dettagli e l’informazione sembra poco convincente.