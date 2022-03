Body builder 22enne muore d’infarto al ritorno dalla palestra: trovato senza vita nell’auto

MeteoWeb

Tragedia nel Trevigiano: un 22enne appassionato di culturismo e’ stato trovato morto nella sua auto poco dopo aver finito un allenamento in palestra. Secondo i primi accertamenti, Samuel Carletti, residente a Volpago del Montello, sarebbe deceduto per cause naturali, sulla cui natura tuttavia bisognera’ fare accertamenti.

Il giovane e’ stato trovato privo di vita dal padre nella sua auto parcheggiata di fronte a casa, con il motore ancora acceso. Carletti era uscito poche ore prima dalla palestra in cui si allenava tutti i giorni ma tornando a casa e’ stato colto da un malore che è risultato fatale. Per il medico legale si tratterebbe di un infarto; sul corpo non c’erano segni di violenza. Sul caso indagano i carabinieri; il Pubblico Ministero ha disposto l’effettuazione dell’autopsia.

Il 22enne da sei anni frequentava una palestra di Treviso. Secondo i conoscenti, non avrebbe mai assunto sostanze che non fossero legali. Diplomato in una scuola tecnica e disoccupato – era stato licenziato da poco – aveva contratto il Covid cinque mesi fa.