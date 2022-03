Boom sonico tra Veneto e Lombardia: “come un terremoto” segnalazioni anche da Milano | LIVE

MeteoWeb

Un “boom sonico” ha impaurito migliaia di persone nel primo pomeriggio nel cuore della pianura Padana, tra Veneto e Lombardia. Numerose testimonianza, infatti, rispetto a “una scossa di terremoto accompagnata da un grande boato” tra Verona, Brescia e Milano, ma i sismografi non si sono mossi. Con ogni probabilità si è trattato di un boom sonico, cioè un’onda d’urto generata da un aereo che viaggia con una velocità superiore a quella del suono.

Il boom sonico viaggia attraverso l’aria quindi arriva in diversi luoghi in diversi momenti. Stando alla definizione scientifica, un boato sonico è prodotto da un aereo o da un altro oggetto che vola a una velocità uguale o superiore a quella del suono. Quando un velivolo viaggia a velocità supersonica, la pressione di disturbo creata, o suono, che genera, si estende in tutte le direzioni con questi effetti sulle abitazioni.