Carburanti: giro di ribassi, continua il calo dei prezzi di benzina e gasolio

Continua il calo dei prezzi di benzina e gasolio, sulla scia delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati che sono tornate ai livelli del primo marzo.

Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di nuovo di 5 cent al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, dopo l’analoga mossa di ieri. Stesso movimento per Q8. IP taglia i prezzi di 10 cent al litro sia sulla verde che sul diesel.

Sulla base delle variazioni odierne dei prezzi consigliati, le medie nazionali dovrebbero assestarsi oggi sui seguenti valori (il sistema di rilevazione dell’Osservatorio prezzi del Ministero dello Sviluppo economico è in manutenzione): benzina self service a 2,105 euro/litro, diesel a 2,108 euro/litro. Benzina servito a 2,208 euro/litro, diesel a 2,219 euro/litro. Gpl servito a 0,880 euro/litro, metano servito a 2,255 euro/kg, Gnl 2,116 euro/kg.