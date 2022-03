Ciclone Gombe, scia di distruzione in Mozambico: almeno 12 morti, colpite 115mila persone | FOTO

MeteoWeb

Il ciclone Gombe ha colpito il Mozambico a partire da venerdì scorso, lasciandosi dietro una scia di distruzione nelle province di Nampula e Zambezia.

Al momento vengono riportate 12 vittime nella parte settentrionale del Paese.

Il ciclone ha colpito in particolare la città di Nampula, rendendo le strade impraticabili.

Le case e i campi agricoli sono stati devastati da piogge torrenziali e forti venti che hanno raggiunto picchi di 200 km/h. In poche ore sono cadute precipitazioni equivalenti a diverse settimane.

L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) stima che siano state colpite 115mila persone.