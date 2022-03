Ciclone Gombe: si aggrava il bilancio delle vittime in Mozambico

MeteoWeb

Si aggrava il bilancio del ciclone tropicale Gombe che si è abbattuto sul Mozambico l’11 marzo scorso. Il ciclone ha colpito l’area costiera della provincia centrale di Nampula con piogge torrenziali e forti venti, che hanno provocato inondazioni e gravi danni. Secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato oggi dall’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), il bilancio è di almeno 61 morti. Altre 82 persone sono rimaste ferite, mentre un totale di 23.408 sono state sfollate e sono attualmente ospitate in 52 centri di accoglienza e in due siti di reinsediamento. Complessivamente il ciclone ha colpito 488.570 persone (95.717 famiglie).

L’entita’ dei danni non e’ ancora del tutto determinata poiche’ i partner umanitari stanno gradualmente accedendo ad aree precedentemente tagliate fuori dalle inondazioni. Gombe e’ la terza tempesta tropicale a colpire il Mozambico dall’inizio dell’anno dopo Ana e Dumako, che a gennaio e a febbraio hanno gia’ colpito piu’ di 200 mila persone nella regione.