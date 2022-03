Classifica Newsweek: l’ASST Gaetano Pini-CTO è tra i migliori ospedali specializzati al mondo

MeteoWeb

L’ASST Gaetano Pini-CTO è tra i migliori ospedali specializzati al mondo, secondo la classifica di Newsweek, per la cura delle patologie ortopediche e croniche. La prestigiosa rivista ha riconosciuto l’impegno dell’ASST, da sempre punto di riferimento internazionale per l’Ortopedia, la Reumatologia e la Riabilitazione, anche nel corso dell’emergenza Covid-19.

“Gli ospedali hanno affrontato numerose sfide nel corso della pandemia – si legge su Newsweek –, ma ciò che ha contraddistinto i migliori al mondo è la loro continua capacità di fornire cure di massima qualità ai pazienti e continuare a condurre ricerche mediche, anche se concentrati sulla lotta al Covid-19. La coerenza nell’eccellenza è il segno distintivo delle istituzioni inserite nella classifica”. “Siamo orgogliosi di aver ricevuto, anche quest’anno, questo importante riconoscimento perché dimostra ancora una volta che la qualità delle cure e dei servizi offerti dall’ASST può competere a livello globale”, commenta la dott.ssa Paola Lattuada, Direttore Generale dell’ASST Gaetano Pini-CTO.

“L’inserimento dell’ASST Gaetano Pini-CTO nella classifica mondiale di Newsweek conferma ancora una volta l’eccellenza raggiunta dai suoi operatori nel campo dell’Ortopedia e delle malattie croniche. A loro va il mio grande ringraziamento, anche a nome di tutti i lombardi e non che quotidianamente vengono assistiti e curati”, aggiunge il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Newsweek certifica la professionalità e l’alta competenza, riconosciuta a livello internazionale, dell’ASST Gaetano Pini-CTO, un punto di riferimento per l’Ortopedia e la Traumatologia per la città di Milano e per tutta la Lombardia. Complimenti agli operatori sanitari e a tutta la dirigenza”, dice la Vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti.

I 2.200 ospedali citati da Newsweek fanno parte di 27 Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Canada e si sono distinti per la loro eccellenza, le tecnologia all’avanguardia e le competenze di medici e infermieri, come si legge sulla rivista. Un gruppo di medici specializzati seleziona gli ospedali migliori al mondo, tra cui figura anche il Presidio Ospedaliero Gaetano Pini di Milano. La scelta si basa su una ricerca che prende in esame le raccomandazioni dei medici esperti (direttori di ospedali, professionisti sanitari), le indagini di gradimento svolte con i pazienti, a cui viene chiesto una valutazione su i servizi offerti dall’ospedale e altri indicatori specifici sulla qualità come le misure igieniche e la sicurezza.