Clima: le torbiere del permafrost in Europa e nella Siberia occidentale supereranno presto un punto di svolta, lo studio

“Si prevede che il riscaldamento climatico indotto dall’uomo entro il 2100 scioglierà vaste distese delle torbiere del permafrost settentrionale. Tuttavia, la dinamica spazio-temporale del disgelo delle torbiere del permafrost rimane incerta a causa delle complesse interazioni permafrost-clima, delle proprietà isolanti della torba e delle variazioni nelle proiezioni del modello del clima futuro”, si legge in uno studio, condotto dall’Università di Leeds e pubblicato sulla rivista Nature.

Lo studio mostra che “le torbiere del permafrost in Europa e nella Siberia occidentale supereranno presto un punto di svolta climatico in scenari di riscaldamento da moderato a elevato. La superficie di torbiera totale interessata da questi scenari contiene 37,0–39,5 Gt di carbonio (equivalente al doppio della quantità di carbonio immagazzinata nelle foreste europee). I nostri modelli bioclimatici indicano che tutta la Fennoscandia diventerà climaticamente inadatta al permafrost delle torbiere entro il 2040”, riporta lo studio.

“Una forte azione per ridurre le emissioni entro il 2090 potrebbe mantenere climi adatti per le torbiere del permafrost che immagazzinano 13,9 Gt di carbonio nella Siberia occidentale più settentrionale, il che indica che le politiche economiche determineranno il tasso e l’entità del disgelo delle torbiere del permafrost”, conclude lo studio.

“Abbiamo esaminato una serie di future traiettorie di emissione. Ciò includeva un forte scenario di mitigazione del cambiamento climatico, che vedrebbe sforzi su larga scala per ridurre le emissioni in tutti i settori, a scenari senza mitigazione e scenari peggiori“, ha detto l’autore principale dello studio, Richard Fewster, ricercatore PhD presso la School of Geography di Leeds. “La nostra modellazione mostra che questi fragili ecosistemi sono su un precipizio e anche una mitigazione moderata porta alla diffusa perdita di climi adatti per il permafrost di torba entro la fine del secolo. Ma questo non significa che dovremmo gettare la spugna. Il tasso e la misura in cui si perde un clima adatto potrebbero essere limitati, e anche parzialmente invertito, da forti politiche di mitigazione del cambiamento climatico”.

“Il permafrost delle torbiere risponde in modo diverso ai cambiamenti climatici rispetto al permafrost del suolo minerale a causa delle proprietà isolanti dei suoli organici, ma le torbiere rimangono scarsamente rappresentate nei modelli del sistema terrestre”, ha dichiarato la coautrice dello studio, Ruza Ivanovic, Professoressa in climatologia a Leeds. “È di vitale importanza che questi ecosistemi siano compresi e presi in considerazione quando si considera l’impatto del cambiamento climatico sul pianeta”.