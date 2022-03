Spazio: conto alla rovescia per il lancio di Starship di SpaceX, primo volo orbitale a maggio

MeteoWeb

L’enorme razzo Starship di SpaceX potrebbe andare in orbita per la prima volta tra due mesi, se tutto andrà secondo i piani.

SpaceX sta sviluppando Starship per portare persone e cargo sulla Luna, su Marte e oltre.

Il veicolo è composto da due elementi: un booster primo stadio chiamato Super Heavy e un veicolo spaziale noto come Starship.

Starship e Super Heavy sono entrambi progettati per essere completamente e rapidamente riutilizzabili, ed entrambi saranno alimentati dal nuovo motore Raptor di SpaceX: 33 per Super Heavy e 6 per Starship.

È una sfida costruire così tanti motori, ma SpaceX è sulla buona strada per averne presto abbastanza per il primo volo di prova orbitale di Starship, ha affermato il fondatore e CEO dell’azienda Elon Musk.

“Avremo 39 motori idonei al volo costruiti entro il prossimo mese, quindi un altro mese per l’integrazione, quindi si spera maggio per il test di volo orbitale,” ha twittato Musk ieri.

Tale obiettivo dipende anche dalla tempestiva risoluzione di una revisione ambientale che la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti sta conducendo per le operazioni di lancio di Starship presso Starbase, la struttura di SpaceX nel Texas meridionale (dovrebbe concludersi entro il 28 marzo).

SpaceX ha già eseguito una serie di lanci di prova di Starship, ma hanno coinvolto prototipi di veicoli dello stadio superiore con un massimo di 3 motori Raptor che hanno volato a soli 10 km di altezza o giù di lì. Il prossimo volo di prova orbitale sarà il primo lancio in assoluto di un Super Heavy e il primo decollo di un veicolo Starship a 6 motori.

Il booster Super Heavy cadrà nel Golfo del Messico poco dopo il decollo. Starship, nel frattempo, si farà strada verso l’orbita, facendo il giro del nostro pianeta una volta e precipitando poi nell’Oceano Pacifico, vicino all’isola hawaiana di Kauai, se tutto andrà secondo i piani.