Coronavirus, i DATI del monitoraggio settimanale: l’indice RT aumenta a 0,94, l’incidenza sale a 725

In aumento l’incidenza dei casi di SARS-CoV-2 in Italia: questa settimana è pari a 725 casi su 100mila abitanti rispetto a 510 della scorsa settimana. E’ quanto emerge dalla tabella sugli indicatori decisionali del monitoraggio settimanale ISS-Ministero della Salute. L’indice di trasmissibilità RT sale invece a 0,94 da 0,84.

Secondo i dati del monitoraggio, il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 4,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 17 marzo) vs il 5,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 10 marzo). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è stabile al 12,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 17 marzo) vs il 12,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 10 marzo).

Quattro Regioni/PPAA sono classificate a rischio Alto (0 la settimana scorsa) a causa di molteplici allerte di resilienza. Quindici Regioni/PPAA sono classificare a rischio Moderato (la settimana scorsa erano 5), di cui due ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Le restanti due Regioni/PPAA sono classificate a rischio basso secondo il DM del 30 aprile 2020. 17 Regioni/PPAA (9 sette giorni fa) riportano almeno una singola allerta di resilienza. Quattro Regioni/PA riportano molteplici allerte di resilienza.