Coronavirus, i DATI del monitoraggio settimanale: l’incidenza sale a 848, indice RT a 1,12

Ancora in aumento l’indice RT e l‘incidenza in Italia.

Secondo il monitoraggio settimanale ISS-Ministero della Salute l’incidenza in Italia sale a 848 ogni 100.000 abitanti (18/03/2022 -24/03/2022) contro 725 ogni 100.000 abitanti (11/03/2022 -17/03/2022). Nel periodo 2 – 15 marzo 2022, l’RT medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,12 (range 0,87 – 1,44), in aumento rispetto alla settimana precedente e con un valore superiore sopra la soglia epidemica.

E’ la prima volta che torna sopra 1 dal 21 gennaio scorso.

Lo stesso andamento si registra per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt=1,08 (1,05-1,11) al 15/03/2022 vs Rt=0,90 (0,88-0,93) al 8/03/2022.