Covid: Biden riceve la quarta dose di vaccino in diretta tv

MeteoWeb

Il Presidente statunitense Joe Biden ha ricevuto la quarta dose di vaccino anti-Covid in diretta tv. Il Presidente aveva ricevuto la terza dose a settembre.

Prima di sottoporsi alla somministrazione, Biden aveva illustrato le nuove iniziative dell’amministrazione nella lotta alla pandemia e sollecitato nuovi fondi per estendere i test anti-Covid oltre giugno. Il Presidente ha anche denunciato che senza ulteriori finanziamenti finiranno gli anticorpi monoclonali entro il 19 maggio.

Ieri, la Food and Drug Administration ha dato il via libera al 2° richiamo, ossia la quarta dose di vaccino, per gli over 50 negli USA.