Covid, boom di contagi e ricoveri tra i vaccinati con tre dosi: 830 mila contagiati, 15 mila ricoverati e 3 mila morti avevano il “Super Green Pass” da vaccino

MeteoWeb

Nell’ultimo bollettino ufficiale sull’andamento della pandemia di Covid-19 in Italia, pubblicato sabato dall’Istituto Superiore di Sanità, emerge un significativo incremento negli ultimi dati dei contagi e dei ricoveri dei vaccinati che hanno ricevuto la terza dose di vaccino. Complessivamente, nell’ultimo periodo di riferimento, il 77% dei contagi e dei ricoverati si è verificato tra i vaccinati. Addirittura nei reparti di terapia intensiva abbiamo una maggioranza di vaccinati (56%) contro una minoranza di non vaccinati (44%), mentre le vittime rimangono in grande maggioranza vaccinati (65%) contro i non vaccinati (35%). Di seguito i dati completi:

Totale nuovi casi positivi tra 28 gennaio e 27 febbraio: 1.568.383

Non vaccinati: 362.240 ( 23,1% )

( ) Vaccinati: 1.206.143 ( 76,9% )

Totale ospedalizzazioni tra 14 gennaio e 13 febbraio: 47.666

Non vaccinati: 11.144 ( 23,4% )

( ) Vaccinati: 36.522 ( 76,6% )

Totale ospedalizzazioni in terapia intensiva tra 14 gennaio e 13 febbraio: 2.129

Non vaccinati: 941 ( 44,2% )

( ) Vaccinati: 1.188 ( 55,8% )

Totale decessi tra 7 gennaio e 6 febbraio: 9.036

Non vaccinati: 3.198 ( 35,4% )

( ) Vaccinati: 5.838 ( 64,6% )

Ovviamente questo non significa che i vaccini non siano efficaci, perché il campione di riferimento vede un 9% di popolazione non vaccinata per il contagio, un 10% per i ricoveri e un 10,5% per i decessi, quindi i non vaccinati hanno un rischio di contagiarsi, di venire ricoverati e di morire più alto (rispettivamente di due volte, di quattro volte e di quattro volte) rispetto ai vaccinati. Ma in termini assoluti, i non vaccinati sono ormai talmente tanto pochi che incidono in modo molto marginale sull’andamento dell’epidemia. Il virus circola principalmente tra i vaccinati, che sono la maggioranza sia tra i ricoverati in ospedale che tra i deceduti.

E’ particolarmente rilevante il dato dei contagiati, dei ricoverati e dei deceduti in possesso del “Super Green Pass” da vaccino, che il Governo ha deciso di rilasciare soltanto a chi fa la terza dose o a chi ha ricevuto la seconda da meno di sei mesi. Si tratta, in base ai dati forniti dallo stesso bollettino, di 828.184 contagiati (il 53% del totale dei positivi), 14.948 ricoverati (il 34% del totale), 664 ricoverati in terapia intensiva (il 31% del totale) e 3.014 morti (il 33% del totale).

Fonte: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_2-marzo-2022.pdf