Covid: British Airways e altre compagnie aeree del Regno Unito eliminano le mascherine sui voli

Le mascherine sono diventate un punto fermo dei viaggi aerei negli ultimi due anni ma ora stanno iniziando a sparire dai cieli. British Airways è diventata la prima grande compagnia aerea al mondo ad eliminare le mascherine sui voli. La compagnia di bandiera del Regno Unito afferma che da oggi, mercoledì 16 marzo, le mascherine saranno richieste solo quando una destinazione ha le sue “restrizioni e obblighi di legge“, come negli Stati Uniti.

Anche Virgin Atlantic ha affermato che allenterà gradualmente le sue regole, a cominciare dai voli per i Caraibi da Heathrow e Manchester. La decisione di abbandonare le mascherine a bordo è stata presa anche dalle compagnie aeree britanniche più piccole, come Jet2 e Tui. Anche l’aeroporto Heathrow di Londra questa settimana rimuoverà l’obbligo della mascherina.

British Airways, Virgin Atlantic e Heathrow affermano di seguire le linee guida del governo per l’Inghilterra e l’Irlanda del Nord, dove l’obbligo di indossare una copertura per il viso sui trasporti pubblici e negli spazi al chiuso è stato rimosso. Le mascherine restano obbligatorie sui trasporti pubblici in Scozia e Galles.

Tutte e quattro le nazioni del Regno Unito hanno anche concordato di eliminare le restanti restrizioni ai viaggi internazionali, consentendo a tutti i viaggiatori, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, di entrare nel Regno Unito senza test dal 18 marzo in poi.