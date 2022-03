Covid, Hillary Clinton annuncia: “sono positiva, ho sintomi molto leggeri”

MeteoWeb

Hillary Clinton ha annunciato su Twitter di essere positiva a SARS-CoV-2.

“Ho sintomi molto leggeri, sto bene. Sono più grata che mai alla protezione che i vaccini danno contro una malattia grave,” ha scritto l’ex candidata alla presidenza americana invitando a “vaccinarsi e fare il richiamo, se non lo avete già fatto“.

L’ex Segretario di Stato ha poi confermato che Bill Clinton “è negativo, sta bene e resterà in isolamento fino che la situazione non tornerà alla normalità a casa. Consigli su film da vedere sono ben accetti!“