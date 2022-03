Covid, quasi tutta Italia in zona bianca dal 14 marzo: solo 3 regioni restano in zona gialla

MeteoWeb

La situazione Covid in Italia è sempre più confortante, con i ricoveri in calo e i casi in forte riduzione dopo il picco dell’ondata provocata dalla variante Omicron. Lo certifica anche il fatto che quasi tutta Italia sarà in zona bianca da lunedì 14 marzo, ad eccezione di 3 regioni.

Alla luce dei dati della Cabina di Regia, infatti, il Ministero della Salute informa che 8 regioni, cioè Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d’Aosta, passeranno in zona bianca dal 14 marzo.

Rimangono in zona gialla solo 3 regioni: Calabria, Lazio e Sardegna.