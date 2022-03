Covid, il rapporto shock in Svezia: “morfina al posto dell’ossigeno e speculazione sui bambini per l’immunità di gregge”

MeteoWeb

La risposta della Svezia alla pandemia di Covid è stata letteralmente demolita da un nuovo rapporto Bombshell basato su uno studio pubblicato su Nature lo scorso 22 marzo. “A molte persone anziane è stata somministrata morfina invece dell’ossigeno nonostante le scorte disponibili, ponendo fine alla loro vita“, si legge. “Durante la primavera del 2020, molte persone non sono state ricoverate negli ospedali e non sono state nemmeno sottoposte ad esame sanitario poiché non erano considerate a rischio, con il risultato che le persone morivano in casa, nonostante avessero chiesto aiuto”.

“C’erano istruzioni di triage disponibili nella regione di Stoccolma, che mostravano che gli individui con comorbidità, indice di massa corporea superiore a 40 kg/m2, età avanzata (80+) non dovevano essere ricoverati in unità di terapia intensiva, poiché era improbabile che si riprendessero – si legge ancora -. Il trattamento appropriato (potenzialmente salvavita) è stato sospeso senza visita medica e senza informare il paziente o la sua famiglia o chiedere il permesso”.

“Le conversazioni e-mail e le dichiarazioni dell’epidemiologo di Stato e di altri mostrano che almeno hanno speculato sull’uso dei bambini per acquisire l’immunità di gregge, mentre allo stesso tempo affermavano pubblicamente che i bambini hanno svolto un ruolo trascurabile nella trasmissione e non si sono ammalati“, ma allo stesso tempo “la metodologia scientifica non è stata seguita dalle figure di spicco delle autorità in carica o dai politici responsabili”. Inoltre, “l’autorità mancava di competenza e poteva ignorare i fatti scientifici. Molte scuole non hanno informato i genitori e nemmeno gli insegnanti della trasmissione confermata di COVID-19 nei locali, né l’hanno segnalato alle agenzie ufficiali e hanno esortato i genitori a non dire se i loro figli erano stati infettati“.

Secondo il rapporto, la risposta svedese a questa pandemia è stata unica e caratterizzata da un approccio laissez-faire moralmente, eticamente e scientificamente discutibile, una conseguenza dei problemi strutturali della società. C’era più enfasi sulla protezione dell'”immagine svedese” che sul salvataggio e la protezione di vite o su un approccio basato sull’evidenza.

Una strategia non è mai stata discussa tra tutte le parti interessate, né attuata né comunicata al pubblico. Inoltre, vi era una riluttanza e incapacità di ammettere eventuali fallimenti a tutti i livelli di governo; o assumersi qualsiasi responsabilità per i risultati chiaramente dannosi per la società svedese. Ci sono stati anche tentativi di rivedere la storia modificando o eliminando documenti ufficiali, comunicazioni e siti Web e illuminando il pubblico.

Le autorità svedesi coinvolte non sono state autocritiche e non hanno intrapreso alcun dialogo ufficiale e aperto e hanno fuorviato il pubblico nascondendo informazioni corrette e persino diffondendo informazioni fuorvianti. Un piccolo gruppo di cosiddetti esperti con un focus disciplinare ristretto ha ricevuto un potere sproporzionato e indiscusso nella discussione, a livello nazionale e internazionale. Non vi è stata alcuna discussione intellettuale/scientifica tra le parti interessate (compresi esperti indipendenti di diverse discipline) e il parere internazionale dell’OMS, dell’ECDC e della comunità scientifica è stato ignorato e/o screditato.