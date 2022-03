Covid: in Cina i primi 2 morti in oltre un anno

MeteoWeb

La Cina ha registrato i primi due decessi per Covid in oltre un anno: lo ha riferito la Commissione sanitaria nazionale precisando che entrambi i decessi sono avvenuti nella provincia nord-orientale di Jilin, mentre il Paese sta affrontando la più importante ondata di contagi dall’inizio della pandemia.

I decessi sono stati i primi segnalati in Cina dal 26 gennaio 2021. Nel Paese oggi sono stati registrati 4.051 nuovi casi, in calo rispetto ai 4.365 del giorno prima.