Covid, in Germania addio a tutte le restrizioni: dal 20 marzo “si torna alla normalità”

Il prossimo 20 marzo, la Germania rimuoverà quasi tutte le restrizioni dovute alla pandemia. A confermarlo oggi è stato il governo tedesco, rivelando nuovi dettagli sulla bozza del provvedimento che entrerà in vigore dal 20 marzo. I vari land potranno singolarmente imporre la richiesta di tampone o l’obbligo di mascherine in luoghi come ospedali, case di riposo, trasporti pubblici e scuole, ma la maggior parte delle altre restrizioni decadranno. “Per quanto è possibile, torneremo alla vita normale“, ha detto il ministro il ministro della Giustizia Marco Buschmann. “Ci concentreremo sul contenimento dei focolai locali, con misure mirate imposte a livello di quartieri, città, regioni o anche nazionali“, ha aggiunto il collega della Salute, Karl Lauterbach. I numeri dei contagiati, intanto, stanno subendo un’impennata. L’incidenza su sette giorni si attesta oggi a 1.319 casi ogni 100mila abitanti, 150 in più di mercoledì scorso. E nelle ultime 24 ore vi sono ancora stati 314 morti.

I governi federale e statale vogliono dunque eliminare gradualmente tutte le misure più importanti. Nella vita pubblica non dovrebbero quindi esserci restrizioni di accesso nel commercio al dettaglio e nella gastronomia. Le scuole potrebbero non essere più obbligate a fare tamponi. Nella vita pubblica dovrebbe rimanere solo l’obbligo di indossare le mascherine e le regole del distanziamento. Inoltre, gli stati federali dovrebbero essere in grado di adottare misure contro il Coronavirus se il tasso di ospedalizzazione in una località aumenta notevolmente.

La prova della vaccinazione dovrebbe svolgere un ruolo decisivo solo per i viaggi. L’Unione Europea aveva esteso il certificato di vaccinazione digitale fino all’estate del 2023. In realtà, anche i test rapidi gratuiti, adottati fin dall’inizio in Germania, dovrebbero essere sospesi il 20 marzo. Dopotutto, il test gratuito fa parte delle ampie misure di protezione. Ma i cittadini tedeschi dovrebbero ancora potersi sottoporre a test gratuiti fino alla fine di marzo.

Tuttavia, i governi federale e statale vogliono istituire un nuovo concetto di test. Potrebbe applicarsi da aprile e implicherebbe che i cittadini tedeschi possano essere testati gratuitamente in qualsiasi momento se hanno sintomi riconducibili al Covid o se ci sono prove di contatto a rischio. Un concetto di test simile è stato già testato in Germania lo scorso ottobre.