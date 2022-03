Covid, in Germania niente vaccinazione obbligatoria: manca la maggioranza

MeteoWeb

L’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per tutti i maggiorenni non verrà introdotto in Germania. E’ quanto riferisce il quotidiano “Bild”, secondo cui ai partiti di governo, sostenitori del provvedimento, manca la maggioranza necessaria per l’approvazione al Bundestag.

Ora, riferisce il quotidiano, come compromesso si discute della vaccinazione obbligatoria a partire dai 50 anni. Secondo il rapporto, questa sarebbe “l’uscita di emergenza“, in modo che i sostenitori della vaccinazione obbligatoria come il cancelliere Olaf Scholz e il ministro della Salute Karl Lauterbach potrebbero salvare la faccia. Una decisione dovrebbe essere presa nei prossimi giorni.

Le recenti dichiarazioni del segretario generale dell’SPD Kevin Kühnert indicano anche che una vaccinazione generale contro il Covid sembra essere fuori discussione. Kühnert ha detto allo “Spiegel” di sostenere la richiesta di vaccinazione obbligatoria solo per gli anziani.