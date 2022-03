Covid, la direttrice dei CDC: “sarà un virus stagionale”

MeteoWeb

La Dott.ssa Rochelle Walensky, direttrice dei Centri per il controllo e la prevenzione delle Malattie statunitensi (CDC), ha affermato che il Covid diventerà un virus stagionale. “Prevedo che questo sarà probabilmente un virus stagionale”, ha detto a NBC News.

Walensky ha anche affermato che gli americani dovrebbero aspettarsi di indossare di nuovo le mascherine e sperare che non siano sempre necessarie. L’agenzia si è mossa per allentare le restrizioni sulle mascherine per gran parte degli Stati Uniti alla fine del mese scorso. “Potremmo voler essere più vigili durante alcune stagioni. Forse durante la stagione respiratoria, se le cose dovessero aumentare, vorremmo indossare di nuovo le nostre mascherine per proteggerci sia dall’influenza che dal Covid e da tutte le altre malattie respiratorie”, ha osservato Walensky.

Walensky ha affermato che non è chiaro se le persone avranno bisogno di ulteriori dosi di vaccino di richiamo per il Covid nel prossimo anno.

In un capovolgimento della posizione precedente dell’agenzia delle Nazioni Unite, un gruppo di esperti convocato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato che “sostiene fortemente l’accesso urgente e ampio” alle dosi di richiamo. In una dichiarazione, l’organizzazione ha affermato che il suo gruppo ha concluso che l’immunizzazione con i vaccini Covid autorizzati fornisce alti livelli di protezione contro malattie gravi e morte, con i booster particolarmente importanti per chi è a rischio di una forma grave della malattia.