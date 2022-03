Covid, la Florida contro i vaccini ai più piccoli: “non iniettatelo ai bambini sani” – VIDEO

MeteoWeb

Il chirurgo generale della Florida, il dottor Joseph Ladapo, ha annuncia che la Florida sarà il primo stato a contro-raccomandare ufficialmente i vaccini COVID-19 per bambini sani. Una presa di posizione netta e decisa, che porta per la prima volta un Paese e suoi esponenti a decidere di somministrare vaccini ai bambini in piena salute. Il VIDEO con le dichiarazioni di Ladapo: