Covid: la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki nuovamente positiva

La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki è risultata nuovamente positiva a SARS-CoV-2 e di conseguenza non accompagnerà il presidente Joe Biden nel suo viaggio in Europa: lo ha annunciato la stessa Psaki in una nota, sottolineando di avere avuto ieri “due incontri con distanziamento sociale” con il presidente, che è però risultato negativo al test. “Grazie al vaccino, ho solamente sintomi lievi” ha spiegato PSAKI, che continuerà a lavorare da casa e rientrerà al lavoro in presenza dopo il periodo di isolamento di 5 giorni e a fronte di un test negativo.

Psaki era risultata positiva anche lo scorso novembre.