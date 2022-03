Covid: la regina Elisabetta sta meglio, torna ai suoi impegni

MeteoWeb

Elisabetta II è riapparsa in queste ore in video per due udienze virtuali dal castello di Windsor, dove continua a svolgere per adesso in isolamento un’attività limitata: si tratta dei primi impegni di persona, seppure a distanza, da quando Buckingham Palace aveva reso noto il contagio, arrivato a breve distanza da quello dell’erede al trono Carlo, che la sovrana aveva incontrato pochi giorni prima.

Secondo fonti ufficiali, l’infezione ha colpito Sua Maestà con sintomi “lievi, simili a un raffreddore“.

La 95enne, vaccinata tre volte contro il coronavirus, si è mostrata oggi in discreta forma nelle udienze concesse ai nuovi ambasciatori del Principato di Andorra e del Ciad a Londra.