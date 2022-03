Covid, l’immunologa Viola sul vaccino Sputnik: “ho ricevuto una telefonata molto strana dopo averlo bocciato”

MeteoWeb

“No, non è un buon vaccino, non funziona, i dati non sono mai stati mostrati con chiarezza“: è quanto ha affermato l’immunologa Antonella Viola questa mattina su Rai Radio1 all’interno del programma Forrest a proposito del vaccino Sputnik.

“Vi racconto una cosa che non ho detto a nessuno,” ha proseguito Viola. “Quando sul vaccino Sputnik venne pubblicato il lavoro, insieme a Enrico Bucci e ad altri colleghi a livello internazionale, scrivemmo su Lancet un commento per dire che il vaccino effettivamente non funzionava. In quei giorni, a parte che il mio telefono cominciò a dare dei seri problemi, ricevetti una telefonata molto strana, di una persona che disse di essere del Ministero degli Interni, della sicurezza, non ricordo. E mi disse che voleva informazioni: voleva sapere se io sapessi di più sul vaccino Sputnik. Una strana telefonata, mi chiedeva dati. Cercavo di capire meglio chi fosse ma è stato molto vago. Mi disse che sarebbe venuto a trovarmi in studio ma non è mai più venuto. Ovviamente non sarà stato qualcuno del Ministero, immagino di no, però mi è rimasto il dubbio di capire chi fosse questa strana persona che si è presentata e che ha voluto sapere perché io avessi criticato il vaccino“.