Covid: il Piemonte passerà in zona bianca dal 7 marzo

La situazione Covid continua a migliorare in Italia, con la curva di contagi e ricoveri in calo. Anche il Piemonte prosegue sulla strada del calo dei contagi e della pressione ospedaliera e questo permetterà alla regione di passare in zona bianca a partire da lunedì 7 marzo.

Dai dati del pre-report settimanale del Ministero della Salute- Istituto Superiore di Sanità, infatti, nella settimana 21-27 febbraio l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi resta costante a 0.55 e si riduce ancora l’incidenza che passa a 279,02 casi ogni 100mila abitanti (era 372,11). La percentuale di positività dei tamponi si riduce dal 15% al 12%. Continua a migliorare anche il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva che si abbassa dal 6,8% al 5,7% e anche quello dei posti letto ordinari che passa dal 15,8% all’11,7%.

Ricordiamo che il sistema dei colori delle regioni verrà abolito il 31 marzo, con la fine dello stato d’emergenza.