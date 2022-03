Covid: scatta il lockdown nella megalopoli di Shanghai, è il più grande in 2 anni in Cina

MeteoWeb

Scatta il lockdown a Shanghai: in Cina è iniziato il più grande lockdown negli ultimi due anni per condurre test di massa e controllare un focolaio in crescita nella megalopoli di 26 milioni di abitanti.

Il blocco iniziato oggi sarà il più grande della Cina dai 76 giorni di lockdown di Wuhan all’inizio del 2020.

I residenti devono rimanere a casa, tutte le attività non essenziali saranno chiuse e il trasporto pubblico sospeso.

La maggior parte dei casi di Shanghai riguarda in ogni caso persone che risultano positive ma non hanno sintomi.

Il centro finanziario cinese ha riportato un record di 3.450 casi asintomatici e 50 casi sintomatici il 27 marzo, rispetto ai 2.631 nuovi casi asintomatici e 47 nuovi casi con sintomi segnalati il giorno prima.