Covid, studio inglese sull’efficacia dei vaccini contro Omicron: “diminuzione della protezione contro la malattia sintomatica anche dopo la terza dose”

“Un rapido aumento dei casi di Covid dovuto alla variante Omicron in popolazioni altamente vaccinate ha suscitato preoccupazioni sull’efficacia degli attuali vaccini”, si legge in uno studio, pubblicato sulla rivista The New England Journal of Medicine, in cui è stata valutata l’efficacia dei vaccini anti-Covid contro la malattia sintomatica causata dalle varianti Omicron e Delta in Inghilterra. L’efficacia del vaccino è stata calcolata dopo l’immunizzazione primaria con due dosi di vaccino Pfizer–BioNTech, AstraZeneca o Moderna e dopo una dose di richiamo di Pfizer, AstraZeneca o Moderna.

“Tra il 27 novembre 2021 e il 12 gennaio 2022, sono stati identificati un totale di 886.774 partecipanti infettati dalla variante Omicron, 204.154 infettati dalla variante Delta e 1.572.621 controlli negativi al test. In tutti i punti temporali studiati e per tutte le combinazioni di vaccini primari e di richiamo, l’efficacia del vaccino contro la malattia sintomatica è stata maggiore per la variante Delta rispetto alla variante Omicron. Nessun effetto contro la variante Omicron è stato notato da 20 settimane dopo due dosi di AstraZeneca, mentre l’efficacia del vaccino dopo due dosi di Pfizer era del 65,5% da 2 a 4 settimane, scendendo a 8,8% da 25 settimane in poi. L’efficacia di due dosi di vaccino Moderna ha avuto una riduzione simile nel tempo dal 75,1% dopo 2-4 settimane al 14,9% dopo 25 o più settimane”, riporta lo studio.

“Tra i destinatari del ciclo primario con AstraZeneca, l’efficacia del vaccino è aumentata al 62,4% da 2 a 4 settimane dopo un richiamo con Pfizer prima di diminuire al 39,6% a partire da 10 settimane. Tra i destinatari del ciclo primario con Pfizer, l’efficacia del vaccino è aumentata al 67,2% da 2 a 4 settimane dopo un richiamo con Pfizer, prima di scendere al 45,7% a partire da 10 settimane. L’efficacia dopo un ciclo primario con AstraZeneca è aumentata al 70,1% da 2 a 4 settimane dopo un richiamo con Moderna ed è diminuita al 60,9% a 5-9 settimane. Dopo un ciclo primario con Pfizer, il richiamo con Moderna ha aumentato l’efficacia del vaccino al 73,9% a 2-4 settimane; l’efficacia del vaccino è scesa al 64,4% a 5-9 settimane”, si legge nello studio.

“I nostri risultati indicano che l’efficacia dei vaccini contro la malattia sintomatica causata dalla variante Omicron è sostanzialmente inferiore rispetto alla variante Delta. Dopo due dosi, l’efficacia del vaccino è diminuita rapidamente, con effetti molto limitati osservati a partire da 20 settimane dopo la seconda dose di qualsiasi vaccino. Le dosi di richiamo hanno determinato un aumento sostanziale della protezione contro infezioni lievi; tuttavia, anche dopo le dosi di richiamo è stata osservata una diminuzione della protezione contro la malattia sintomatica. I booster probabilmente offriranno livelli ancora maggiori di protezione contro malattie gravi e mortali. Sarà necessario un ulteriore follow-up per valutare la protezione contro malattie gravi e la durata della protezione dopo la vaccinazione di richiamo”, concludono gli autori dello studio.