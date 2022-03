Covid, i risultati di uno studio USA: “vaccino Pfizer meno efficace nei bambini di 5-11 anni con Omicron”

MeteoWeb

Due dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer hanno rapidamente perso la maggior parte della capacità di prevenire l’infezione nella fascia di età 5-11 anni durante la recente ondata della variante Omicron, secondo un nuovo studio condotto da ricercatori dello Stato di New York e pubblicato in preprint su MedRXiv.

Secondo i risultati dello studio, “dal 13 dicembre 2021 al 30 gennaio 2022, tra 852.384 bambini di 12-17 anni completamente vaccinati e 365.502 bambini di 5-11 anni, l’efficacia del vaccino contro i casi è diminuita dal 66% al 51% per i ragazzi di 12-17 anni e dal 68% al 12% per i bambini di 5- 11 anni. Durante la settimana 24-30 gennaio, l’efficacia del vaccino per i bambini di 11 anni era dell’11% e per quelli di 12 anni era del 67%. L’efficacia del vaccino contro il ricovero è diminuita dall’85% al 73% per i bambini di età compresa tra 12 e 17 anni e dal 100% al 48% per i bambini di 5-11 anni. Tra i bambini appena vaccinati completamente dal 13 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022, l’efficacia del vaccino contro i casi entro due settimane dalla vaccinazione completa per i bambini di età compresa tra 12 e 17 anni era del 76% ed entro i giorni 28-34 era del 56%. Per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, l’efficacia del vaccino rispetto ai casi è diminuita dal 65% al 12% entro 28-34 giorni”, si legge nello studio.

Gli autori dello studio concludono che “durante la predominanza della variante Omicron, l’efficacia del vaccino Pfizer contro l’infezione è diminuita rapidamente per i bambini newyorkesi di età compresa tra 5 e 11 anni, con una bassa protezione entro un mese dalla vaccinazione completa. Tra i ragazzi di 12-17 anni, la protezione è diminuita sostanzialmente, anche se più lentamente di quanto osservato tra i bambini più piccoli”. “Tuttavia, la vaccinazione dei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni è stata protettiva contro malattie gravi ed è raccomandata. Questi risultati evidenziano la potenziale necessità di studiare un dosaggio alternativo di vaccino per i bambini e la continua importanza delle protezioni a più livelli, compreso l’uso di mascherine, per prevenire infezioni e trasmissioni”, conclude lo studio.

I bambini più piccoli ricevono una dose di vaccino inferiore di 10 microgrammi rispetto ai giovani di età compresa tra 12 e 17 anni, che ricevono la stessa dose di 30 microgrammi degli adulti. Pfizer ha affermato che sta studiando un programma a tre dosi nella popolazione pediatrica, osservando che gli studi sugli adulti suggeriscono che “le persone vaccinate con tre dosi di un vaccino anti-Covid possono avere un grado di protezione più elevato”.