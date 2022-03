Crisi della carta, Topolino posticipa l’uscita del mensile “Topolibro”

MeteoWeb

A causa della mancanza di materie prime (la carta e il costo esorbitante che questa ha raggiunto nelle ultime settimane) Topolino si ferma: annunciato il rinvio di una uscita speciale sulla matematica.

“Carissime lettrici e carissimi lettori, purtroppo, per problemi di approvvigionamento di materie prime, il Topolibro dedicato alla matematica non potrà uscire il 9 marzo prossimo insieme a Topolino Magazine 3459, come previsto in origine,” ha spiegato il team di Topolino. “La pubblicazione del volume è rimandata quindi a data da destinarsi. Appena avremo informazioni più precise non mancheremo di comunicarvele sui nostri canali.

Grazie per la comprensione e buona lettura!”

La difficoltà non è legata alla guerra in Ucraina, ha spiegato il fumettista Francesco Artibani, rispondendo alle domande degli utenti di Twitter, spiegando che “la crisi va avanti già da un po’“: “La crisi della carta c’è e la vedi in azione con il Topolibro posticipato a causa della mancanza di materie prime mentre si sta per andare in stampa“.