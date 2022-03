Oggetto non identificato si schianta a Zagabria: potrebbe essere un drone ucraino, ritrovati due paracadute [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Un grosso oggetto si è schiantato a Zagabria poco dopo le 23 di ieri, provocando un forte boato, come un’esplosione, e creando un’enorme voragine. La polizia croata ha confermato l’incidente, dopo avere ricevuto diverse telefonate da parte di cittadini che avevano avvertito un boato a seguito della caduta di un oggetto, che ha creato un cratere in via Jarunska. Nelle vicinanze sono stati rinvenuti due paracadute. Non ci sono state vittime a causa dell’incidente, ma l’impatto ha danneggiato numerose auto parcheggiate nelle vicinanze.

“Dopo le 23, l’amministrazione di polizia di Zagabria ha ricevuto diverse segnalazioni da parte dei residenti di aver sentito una detonazione nell’area più ampia di Jarun. Abbiamo immediatamente inviato pattuglie di polizia sul posto,” ha affermato la polizia.

Gli agenti di polizia hanno messo in sicurezza l’area. Secondo i media locali non si sono registrati feriti.

L’oggetto non è stato ancora ufficialmente identificato, ma sono state avanzate alcune ipotesi: secondo l’esperto di aviazione di guerra ed editore del portale “The War Zone”, Tyler Rogoway, potrebbe trattarsi di un drone da ricognizione proveniente dall’Ucraina, riporta index.hr.

Rogoway ha spiegato di avere studiato in dettaglio le prove visive da fotografie e filmati da Zagabria e ritiene possa trattarsi di un aeromobile da ricognizione Tu-141.

L’Ucraina avrebbe attivato droni dell’era sovietica negli ultimi giorni ed è l’unico operatore di droni Tu-141 attualmente noto, ha riferito Rogoway. L’aereo sarebbe stato gravemente danneggiato e di conseguenza avrebbe sorvolato l’intero territorio dell’Ungheria ed è arrivato in Croazia, secondo l’esperto. “Tuttavia, il fatto che l’aereo sia volato così lontano dalla sua direzione è preoccupante. Ma questa non sarebbe la prima perdita del Tu-141 in guerra. Un altro è caduto in Ucraina solo pochi giorni fa,” ha affermato Rogoway.

L’oggetto è giunto dalla zona di guerra in Ucraina, secondo quanto confermato dal primo ministro croato, Andrej Plenković, il quale ha precisato che sono in corso indagini per accertare tutte le circostanze dell’incidente. Il velivolo è entrato nello spazio aereo croato dall’Ungheria, volando in direzione da est a ovest, a un’altitudine di circa 1.300 metri e a una velocità di 700km/h. Prima avrebbe sorvolato la Romania. Supponendo si sia trattato di un Tu-141 di produzione sovietica, utilizzato dall’esercito ucraino, che ha un raggio d’azione di circa 1.000 chilometri, si suppone sia partito dalla zona di Odessa. Inoltre, dato che l’urto non ha provocato un incendio si suppone che il velivolo fosse rimasto senza carburante.