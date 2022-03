Spazio: definita la nuova data per il primo volo commerciale sulla ISS

MeteoWeb

Definita la nuova data di lancio del primo volo commerciale diretto sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) con un equipaggio interamente privato. La missione Ax-1 di Axiom, già rinviata dal 30 marzo al 3 aprile, è stata riprogrammata per il 6 aprile dalla NASA. Il motivo del rinvio è dare la priorità a un test della missione Artemis diretta sulla Luna, previsto per domenica 3 aprile sempre al Kennedy Space Center in Florida

La missione Ax-1, dunque, partirà 3 giorni dopo dalla stessa base con un Falcon 9 di SpaceX. La capsula Crew Dragon porterà quattro persone in orbita per otto giorni. Tre passeggeri sono clienti paganti, mentre il quarto è Michael Lopez-Alegria, ex astronauta della NASA che lavora per Axiom: al suo quinto viaggio nello Spazio e alla terza esperienza sulla ISS, ricoprirà il ruolo di comandante della missione.

SpaceX ha anche un altro lancio di astronauti in partenza dal Kennedy Space Center: quello della missione Crew-4, che vedrà protagonista l’astronauta Samantha Cristoforetti dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) insieme a tre colleghi della NASA. nonostante lo slittamento della missione Ax-1, la prima data utile di lancio per la missione di AstroSamantha dovrebbe rimanere il 19 aprile.