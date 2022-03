Guerra in Ucraina: dollaro, la discesa di una super valuta? L’analisi dell’esperto

MeteoWeb

“Il dollaro è ancora l’ancora monetaria del mondo. Questo è un altro motivo per cui l’Occidente è stato in grado di imporre severe sanzioni finanziarie globali alla Russia a causa dell’invasione dell’Ucraina. Tuttavia, ora ci sono alcuni segnali che indicano che il dominio del dollaro potrebbe volgere al termine”. È quanto scrive in un articolo pubblicato su Spiegel Henrik Müller, professore di giornalismo economico presso l’Università tecnica di Dortmund e autore di numerosi libri su temi di politica economica e monetaria.

Müller spiega che “ci sono tre fattori principali che sollevano dubbi”. “L’inflazione può danneggiare in modo duraturo la fiducia internazionale nel valore del dollaro. I prezzi al consumo negli Stati Uniti stanno attualmente aumentando a un tasso dell’8% e la tendenza è in aumento. Ciò che conta ora è la decisione con cui la Federal Reserve statunitense prende provvedimenti. L’arma più affilata nell’arsenale delle sanzioni contro la Russia è il congelamento delle riserve valutarie di Mosca presso altre banche centrali, un passo che non è mai stato fatto prima in questa forma. Se poi si diffondessero i timori che Washington potesse avere beni in valuta confiscati in qualsiasi momento, ciò potrebbe causare ingenti danni al dollaro. La tettonica del potere economico si sta spostando rapidamente a causa dell’invasione russa, allontanandosi dalle istituzioni globali di ispirazione statunitense verso una nuova formazione di blocchi con mercati finanziari frammentati. Non sarebbe sorprendente se questo cambiamento si riflettesse nel mercato valutario”, scrive l’esperto.

“Il denaro americano è in testa, fino ad oggi, rappresentando circa il 60% delle riserve valutarie globali e del debito internazionale in essere, il 55% del credito bancario transfrontaliero e oltre il 40% delle transazioni commerciali e di cambio. L’America potrebbe non essere amata da tutti, ma la sua valuta lo è già stata. Finora, tutti hanno investito i loro soldi in dollari, soprattutto in tempi di crisi. Il cambio made in USA è considerato un porto sicuro e l’ultima riserva di valore. In definitiva, si basa sulla fiducia nell’economia americana, nelle sue istituzioni e nello stato di diritto”, si legge nell’articolo.

“Una volta stabilito uno standard monetario, non è così facile sostituirlo con uno nuovo. Un tale cambiamento nello standard valutario avviene quindi solo a distanza di generazioni, l’ultimo dopo la Prima Guerra Mondiale, quando la sterlina britannica ha gradualmente perso il suo ruolo internazionale dominante. Il declino della sterlina come moneta mondiale fu preceduto da un lungo declino relativo dell’Impero britannico”, scrive Müller.

“In ogni caso, il congelamento dei saldi della banca centrale russa potrebbe mettere a repentaglio la fiducia nel dollaro come valuta di riserva. Inoltre, ciò danneggerebbe anche le altre funzioni internazionali del dollaro. Come valuta commerciale, ha già perso gran parte della sua popolarità; altre aree valutarie (UE, Cina) gestiscono ora volumi di scambio maggiori rispetto agli USA, sempre più in euro e altre valute. Per anni, molte banche centrali hanno cercato di diversificare più ampiamente le proprie riserve. Questo lento allontanamento dal dollaro potrebbe essere accelerato dalle sanzioni della banca centrale”, continua l’esperto.

“La portata delle sanzioni alla Russia non hanno precedenti. Di conseguenza, per i Paesi con grandi riserve valutarie, sorge la domanda se i loro saldi con la Fed (e altre banche centrali occidentali che ora partecipano alle sanzioni) siano ancora sicuri. Finora il dollaro ha beneficiato del fatto che non ci sono vere alternative: l’euro manca di una base istituzionale. L’oro manca di liquidità; il renminbi non è nemmeno convertibile, tanto meno sostenuto dallo stato di diritto; le criptovalute sono solo un’opzione teorica perché mancano dell’affidabilità delle istituzioni statali. Ma le valute digitali si stanno sviluppando rapidamente, innovazioni che possono cambiare completamente il sistema monetario”, spiega Müller.

“In definitiva, il finanziamento dell’intera economia statunitense dipende dallo status del dollaro. L’allora Ministro delle finanze francese Valéry Giscard d’Estaing si lamentò negli anni ’60 del fatto che questo Paese godesse di uno “straordinario privilegio”. Diverse crisi e guerre dopo, poco è cambiato. Ma questo non significa che rimanga così per sempre”, conclude Henrik Müller.