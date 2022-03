Domani pomeriggio Consiglio dei ministri, in mattinata cabina di regia: al vaglio le misure Covid, la crisi ucraina e il caro carburanti

MeteoWeb

Sarà convocato domani pomeriggio, 16 marzo, il Consiglio dei ministri, che sarà preceduto in mattinata da un incontro della cabina di regia governativa presieduta dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Al vaglio, sul tavolo dell’Esecutivo, ci sarà il cronoprogramma del Governo per uscire dall’emergenza Covid, come annunciato oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del question time alla Camera. Ma non solo. Il Governo lavora anche per portare in Consiglio dei ministri un decreto legge con una serie di misure legate all’emergenza determinata dalla crisi ucraina, tra cui l’abbassamento del prezzo dei carburanti. Sul provvedimento si susseguono in queste ore le riunioni, sia a livello tecnico sia a livello politico.