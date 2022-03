Draghi chiarisce: “stato d’emergenza per Covid finirà il 31 marzo, quello nuovo è umanitario per aiutare l’Ucraina e non avrà alcuna conseguenza sulla vita degli italiani”

MeteoWeb

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, questa mattina ha reso al Senato della Repubblica le Comunicazioni sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina.

Il premier ha fatto chiarezza, distinguendo tra lo stato di emergenza umanitaria e quello per il Covid: “Nel Consiglio dei Ministri di ieri abbiamo stanziato 10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione.

Per farlo è stato dichiarato uno stato di emergenza umanitaria, che durerà fino al 31 dicembre e che ha esclusivamente lo scopo di assicurare il massimo aiuto dell’Italia all’Ucraina.

È un impegno di solidarietà, che non avrà conseguenze per gli italiani, e che non cambia la decisione di porre fine il 31 marzo allo stato di emergenza per il Covid-19“.