Dramma a Zoagli: muore per un malore il papà di Camilla, deceduta dopo il vaccino anti Covid

Non c’è pace per la famiglia di Camilla Canepa, diciottenne morta a giugno del 2021, dieci giorni dopo la vaccinazione anti-Covid. Ieri è venuto a mancare all’improvviso anche il papà, Roberto, a soli 53 anni.

L’uomo sarebbe stato vittima di un malore nel pomeriggio di ieri, mentre stava passeggiando con alcuni amici. Il malore, un attacco cardiaco, è stato fulmineo: il papà di Camilla si è accasciato ed è morto sul colpo, nonostante i soccorsi immediati del personale del 118. La notizia si è sparsa velocemente a Sestri Levante dove Canepa gestiva una agenzia immobiliare.

Ed è l’ennesimo lutto subito dalla famiglia Canepa. Un mese dopo la morte di Camilla, deceduta per emorragia cerebrale causata dal vaccino Astrazeneca, era morto anche il nonno della ragazza, Carlo Canepa, che non ha retto al dolore per la scomparsa della nipote. Roberto Canepa lascia la moglie e Beatrice, sorella maggiore di Camilla.