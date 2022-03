E’ allerta alimentare per arachidi cancerogene: scatta il richiamo del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo alimenare per arachidi bio tostate in guscio a marchio “La cenerentola”. I lotti richiamati, venduti in buste da GR 250 – GR 150 – KG 4 e confezionati dall’azienda nello stabilimento in via Marigliano n 73 a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, sono i seguenti:

354/21

254/21

351/21

363/21

Le arachidi sono state richiamate dal mercato per presenza di aflatossine, ovvero micotossine che si sviluppano in ambienti umidi e genotossici, sono dunque altamente tossiche e sono tra le sostanze più cancerogene. Chiunque avesse acquistato i due lotti di arachidi indicati non deve consumare, ma restituire al punto vendita.