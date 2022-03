E’ guerra fredda nei cieli: Mosca nazionalizza gli aerei, le compagnie tagliano i voli diretti all’estero

MeteoWeb

La Russia ha deciso di nazionalizzare gli aerei di proprietà delle società di leasing, che attualmente sono bloccati nelle flotte delle compagnie aeree russe in seguito alle sanzioni introdotte nei confronti di Mosca dopo l’avvio del conflitto con l’Ucraina. Il ministero dei Trasporti russo ha presentato una proposta di legge da sottoporre alla Duma per consentire alle compagnie aeree come Aeroflot, S7 Airlines e AirBridgeCargo di registrare in Russia gli aerei in leasing.

Le principali compagnie, dunque, stanno attualmente dialogando con il governo. L’indiscrezione è trapelata da “Russia Today“, uno dei giornali nazionali più attivi sul fronte delle notizie in marito a quanto sta avvenendo in Russia.

Secondo i media, nazionalizzare le compagnie aeree delle due industrie russo sarebbe un modo per uscire dal divieto, introdotto dall’Ue in questi giorni, di vendere aerei alle compagnie russe. E non solo: pare infatti che aviolinee come Aeroflot, S7, ovvero Siberian Airlines (sede a Novosibirsk), Ural Airlines (base all’aeroporto di Ekaterinburg-Kol’covo) ed UTair (base all’aeroporto di Mosca-Vnukovo ed a quello di Surgut) abbiano discusso dell’opzione con il governo russo.

Secondo gli esperti questa decisione, attesa da più fronti, dipende dal fatto che in Russia, in questo momento, ci sono circa 670 velivoli attualmente in leasing a 17 diversi vettori. “La nazionalizzazione della flotta è lo scenario più realistico, non ci sono altre opzioni per mantenere l’efficienza in questo momento“, precisano gli addetti del settore. Si stanno vagliando diverse decisioni da prendere dopo le valutazioni delle conseguenze che avranno le sanzioni che l’Ue ha imposto al settore. Altro punto interrogativo sono le possibili ritorsioni che Putin ed i suoi stanno varando contro le sanzioni in questione, in particolare sul settore aeronautico.