La pandemia e i sentimenti: ecco come il Covid ha reso più rari i pensieri positivi. Lo studio

La prima ondata della pandemia di COVID-19 ha segnato effetti negativi sui sentimenti espressi dalle persone su Twitter e Weibo in tutto il mondo, mentre i lockdown hanno avuto in media un piccolo effetto positivo, secondo un’analisi di oltre 650 milioni di post, pubblicata su Nature Human Behaviour.

La pandemia di COVID-19 e le politiche governative associate hanno influenzato la salute e le economie globali e questo può essere monitorato utilizzando dati medici e finanziari. Tuttavia, misurare l’effetto della pandemia sul benessere psicologico degli individui non è così semplice, poiché i sondaggi sono spesso costosi, richiedono tempo e hanno una copertura limitata.

Siqi Zheng e colleghi hanno utilizzato 654 milioni di post pubblicati su Twitter e Weibo da 10,56 milioni di persone in oltre 100 paesi tra gennaio e maggio 2020 per sviluppare un indice del sentimento quotidiano utilizzando l’apprendimento automatico. Gli autori hanno utilizzato questo indice per tracciare il modo in cui le persone hanno espresso le emozioni sui social media durante la prima ondata della pandemia nel 2020. I focolai di COVID-19 hanno causato un rapido calo del sentimento in tutti i paesi studiati, con i cali maggiori che si sono verificati in Australia, Spagna, Regno Unito e Colombia. In media, si è osservato un recupero più lento delle emozioni espresse positive – definite come il numero di giorni necessari al sentimento di un paese per riprendersi della metà del suo stato stazionario – che vanno da 1,2 giorni in Israele a 29,0 giorni in Turchia. Al contrario, le politiche di blocco hanno avuto un piccolo effetto positivo sul sentimento espresso nella maggior parte dei paesi. Nei paesi gravemente colpiti dalla pandemia, gli autori suggeriscono che questo risultato potrebbe riflettere come si verificherebbero livelli comparabili o addirittura maggiori di stress psicologico consentendo al virus di propagarsi senza tali restrizioni.

Questo studio dimostra come i dati dei social media possono aiutarci a comprendere i cambiamenti nelle emozioni su scala globale, con gli autori che suggeriscono che questo potrebbe essere uno strumento utile per i responsabili politici. Tuttavia, avvertono anche che gli utenti dei social media non sono rappresentativi della popolazione in generale, e quindi il loro metodo dovrebbe essere utilizzato insieme, e non al posto, dei sondaggi tradizionali.