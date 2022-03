Clima, studio: eliminare gli incendi e piantare alberi nella savana non rafforza di molto lo stoccaggio del carbonio

MeteoWeb

Oltre la metà delle emissioni globali di carbonio provocate dagli incendi proviene dalle savane. L’aumento della copertura arborea, mediante la soppressione degli incendi e la piantumazione di alberi, è stata invocata come strategia per ridurre le emissioni aumentando lo stoccaggio del carbonio. Tuttavia, mancano studi a lungo termine che stimino lo stoccaggio del carbonio sopra e sotto terra in questo bioma.

Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature, sopprimere gli incendi e piantare alberi nelle savane potrebbe non portare ad aumenti sostanziali dello stoccaggio del carbonio su scale temporali di decenni. I risultati mettono in dubbio i vantaggi dell’aumento della copertura arborea nelle savane per la mitigazione del cambiamento climatico.

Basandosi sui dati di un esperimento di combustione, lungo 68 anni, nel Kruger National Park, in Sudafrica, Yong Zhou, Carla Staver e colleghi hanno confrontato appezzamenti di terreno bruciati ogni anno con appezzamenti incombusti e appezzamenti bruciati ogni tre anni. Hanno stimato la quantità di carbonio immagazzinata nel suolo e nelle piante in ciascuno degli appezzamenti. Gli autori hanno scoperto che la soppressione degli incendi aumenta lo stoccaggio di carbonio totale dell’ecosistema nel sito di studio, ma solo di circa 0,35 tonnellate di carbonio per ettaro all’anno, quasi 30 volte in meno rispetto alle stime precedenti.

In un articolo di accompagnamento di News & Views, Niall Hanan e Anthony Swemmer osservano che gli esperimenti sono stati condotti in un numero limitato di appezzamenti nella parte più umida del parco e che “sono necessari studi simili in altre regioni per esplorare ulteriormente il ruolo della soppressione degli incendi e della piantumazione di alberi nelle savane soggette a incendi”.

C’è un altro motivo per cui la soppressione degli incendi è impopolare tra gli ecologisti della savana. È spesso combinata con gli sforzi di piantare alberi per aumentare lo stoccaggio del carbonio. Ciò può cambiare la natura dell’ecosistema e danneggiare la fauna selvatica che è particolarmente adattata alle condizioni della savana. “È importante bilanciare i costi e la fattibilità della soppressione degli incendi o della piantumazione di alberi con i potenziali piccoli benefici di stoccaggio del carbonio stimati da Zhou e colleghi“, hanno scritto Hanan e Swemmer.