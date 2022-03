Elon Musk sfida a “duello” Putin: “in palio l’Ucraina”

MeteoWeb

Il CEO di SpaceX, Elon Musk, ha “sfidato a duello” il presidente russo, Vladimir Putin.

“Sfido Vladimir Putin a duello“, ha scritto come provocazione Musk su Twitter. “La posta in gioco è l’Ucraina“, ha aggiunto. “Approvi?“, si legge in un altro tweet.

Il messaggio è accompagnato dal video di un colloquio tra il magnate e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, oltre che da un incoraggiamento all’Ucraina a “restare forte” e da una testimonianza di “solidarietà verso il grande popolo della Russia che non vuole questa” guerra.

Dopo l’invasione, Musk aveva messo a disposizione di Kiev dal 24 febbraio l’accesso ai 2000 satelliti di SpaceX, collegati al sistema satellitare Internet Starlink che consente di tenere d’occhio via web aree del pianeta non autorizzate: un gesto che Zelensky aveva commentato dicendosi “grato al signor Musk per il sostegno dato a parole e nei fatti all’Ucraina“.