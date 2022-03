Endurance, tutto sulla leggendaria nave dell’esploratore polare Ernest Shackleton | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La spedizione Endurance22, organizzata dal Falklands Maritime Trust, ha scoperto il relitto della nave Endurance, dell’esploratore Ernest Shackleton, sabato 5 marzo, a 100 anni da quando il leggendario leader della spedizione imperiale transantartica del 1914-1917 è stato sepolto nella Georgia del Sud, nel 1922, dopo essere morto per cause naturali in viaggio verso l’isola sub-antartica.

La spedizione di 35 giorni per localizzare il relitto è salpata a bordo della nave da ricerca e rifornimento polare del governo sudafricano S.A. Agulhas II, partita da Città del Capo sotto il comando del Capitano Knowledge Bengu. Il capo della spedizione era il geografo ed esploratore polare John Shears, mentre l’archeologo marino originario delle Falkland, Mensun Bound, era direttore dell’esplorazione come parte di un equipaggio totale e di un team di spedizione di 50 persone.

La Endurance è rimasta intrappolata dal ghiaccio marino nel gennaio 1915, all’inizio della famosa spedizione di Shackleton del 1914-1917, che ha portato all’abbandono della nave e del tentativo di attraversare il continente antartico dal Mare di Weddell al Mare di Ross.

E’ ormai leggenda la storia della fuga dell’equipaggio di 28 uomini (che si sono trascinati dietro ingombranti scialuppe di salvataggio attraverso il ghiaccio) seguita da una pericolosa traversata in mare verso l’inospitale Elephant Island e dall’eroica navigazione di 1300 km di Shackleton verso la Georgia del Sud su una scialuppa di salvataggio (che imbarcava acqua) e il successivo recupero degli uomini bloccati nell’agosto 1916, senza perdite di vite umane.

La storia è stata immortalata in libri e film e, nel 2013, Tim Jarvis, membro del comitato consultivo dell’Australian Geographic Society ed ex avventuriero dell’anno, ha ricreato fedelmente la famosa fuga.

“Penso che la scoperta di Endurance sia incredibile a così tanti livelli,” ha dichiarato Jarvis dopo l’annuncio della scoperta. “L’impresa per trovarla dimostra che lo spirito di esplorazione è vivo e vegeto e le immagini spettrali della nave così ben conservata in qualche modo ci avvicinano a coloro che vi navigarono più di un secolo fa“.

“Il fatto che sia stata trovata porta anche un senso di conclusione ad alcuni, mentre rivela la storia ad altri, che forse non la conoscevano. Per me personalmente vedere di nuovo la Endurance è una testimonianza degli incredibili eventi che si sono svolti dopo che è affondata, e sono la leadership di Shackleton e la resilienza dei suoi uomini sopravvissuti contro tutte le probabilità la vera eredità dell’ultimo viaggio di Endurance. A questo proposito, la sua perdita è stata l’inizio di qualcosa di molto più grande con cui ho una profonda connessione personale e da cui penso che abbiamo molto da imparare“.

Nonostante sia rimasta sul fondo del Mare di Weddell per più di un secolo, Endurance si trova in un notevole stato di conservazione con il nome della nave ben visibile nelle fotografie e nei video (a corredo dell’articolo) catturati dalla tecnologia subacquea della spedizione.

Nico Vincent, manager del Subsea Project che ha schierato due droni sottomarini SAAB Sabertooth dalla nave madre per esplorare il relitto, ha descritto le difficoltà incontrate dal team di acquisizione delle immagini che lavorava nelle stesse acque insidiose che si sono rivelate fatali per Endurance nel 1915.

“E’ stato il progetto sottomarino più complesso mai intrapreso, con diversi record mondiali raggiunti per garantire il rilevamento sicuro di Endurance,” ha affermato. I veicoli ibridi combinano le tecnologie dei Remote Operating Vehicles (ROV) – sempre collegati alla superficie – con gli Autonomous Underwater Vehicles (AUV) – in grado di operare senza tali collegamenti e sono dotati di telecamere ad alta definizione e capacità di imaging side-scan.

Secondo Mensun Bound, il ritrovamento è una pietra miliare nella storia polare.

“Siamo sopraffatti dalla nostra fortuna nell’aver individuato e catturato le immagini di Endurance,” ha affermato. “Questo è di gran lunga il più bel naufragio di nave in legno che abbia mai visto. È in posizione verticale, intatto e in un brillante stato di conservazione“.

Bound ha anche reso omaggio alla tenuta dei registri del capitano di Endurance, Frank Worsley, i cui dati hanno aiutato i moderni esploratori a localizzare il sito, che si trovava a sole 4 miglia nautiche a sud dell’ultima posizione segnalata da Worsley.

“La ricerca dell’Endurance ha richiesto 10 anni. È stata una delle imprese archeologiche più ambiziose di sempre,” ha dichiarato. “È stato anche un enorme lavoro di squadra internazionale che ha dimostrato cosa si può ottenere quando le persone lavorano insieme. Ci piace pensare che Shackleton sarebbe stato orgoglioso di noi“.