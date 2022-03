Energia, Anigas: “il gas fossile giocherà un ruolo chiave per decenni nel percorso di decarbonizzazione”

MeteoWeb

Sicurezza e indipendenza energetica si possono raggiungere attraverso la transizione energetica, ma, d’altra parte, “realisticamente il gas fossile giocherà ancora per almeno un paio di decenni un ruolo chiave nel percorso di decarbonizzazione dell’Italia”: è quanto ha dichiarato all’Adnkronos Cristian Signoretto, presidente di Anigas, Associazione Nazionale Industriali Gas.

Secondo Signoretto la crisi ”ha riportato il tema della sicurezza ed economicità del sistema energetico europeo al centro del dibattito. Il processo di transizione energetica ne risulta più importante che mai, dato che la salvaguardia dell’ambiente e l’indipendenza energetica trovano nello sviluppo delle energie rinnovabili, dei gas rinnovabili e della ricerca scientifica sicuramente tre pilastri importanti per una soluzione definitiva”. ”D’altra parte però realisticamente il gas fossile giocherà ancora per almeno un paio di decenni un ruolo chiave nel percorso di decarbonizzazione dell’Italia e per questo è fondamentale perseguire una strategia di diversificazione del supply e ridondanza delle infrastrutture per garantire il sistema energetico del nostro Paese”.